お笑いコンビ、クワバタオハラのくわばたりえ（49）が、3日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿!!」（火曜午後8時）に出演。娘からのショックなひと言を振り返った。くわばたは3児の母で、15歳の長男、12歳の次男、10歳の長女を育てる。司会の明石家さんまが「キツいことを娘が親に言うやんか。何でこんなこと言えんねんっていうようなこと」と娘を持つ親として語ると、くわばたは「娘やから本気で思ってるし、余計傷つく」と同