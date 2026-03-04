やはり真犯人は、『スクール☆ウォーズ』（1984〜85年／TBS系）が代表作の松村雄基が演じる、主人公の兄なのではないか。2月25日（水）に第7話が放送された反町隆史×大森南朋×津田健次郎のトリプル主演作『ラムネモンキー』（フジテレビ系）。《1988青春回収ヒューマンコメディ》と謳われている本作は、主人公たちが中学生だった1988年の回想シーンを要所要所で挿し込みながら、現代のストーリーが進んでいくという構成。