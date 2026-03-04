テレビ朝日系列で３日に放送されたＷＢＣ強化試合・日本―阪神の関西地区での平均世帯視聴率（１８時３４分から２００分間）が２１・３％（平均個人視聴率１３・５％）を記録したことが４日、ビデオリサーチの調べで分かった。関東地区の平均世帯視聴率（１９時５分から１６９分間）は１７・０％（平均個人視聴率１０・３％）、名古屋地区の平均世帯視聴率（１８時３０分から２０４分間）は１８・３％（平均個人視聴率１０・６