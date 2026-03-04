高石あかりが主演する連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第22週「アタラシ、ノ、ジンセイ。」（第108回）が4日に放送され、トキの妊娠が判明。彼女が涙ながらに複雑な胸中を吐露すると、ネット上には「もらい泣き」「胸が苦しくなる」「つらい」といった声が集まった。【写真】明日の『ばけばけ』トキをおんぶするヘブンラン（蓮佛美沙子）の家の帰り道に、動けなくなってしまったトキ。通りかか