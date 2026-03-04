テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）は４日、侍ジャパンがワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）連覇に向けた３日の強化試合で阪神を５―４で破ったことを報じた。水曜コメンテーターでジャーナリストの浜田敬子氏は侍ジャパンについて「強化試合だけでも、すごい視聴率をとっているんですよね」と明かし「その同じ時間帯で一番見られていたりするので、すごい注目率だし、これってすごい