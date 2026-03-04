桜花賞有力候補の戦線離脱に、ＳＮＳ上では悲鳴が上がっている。１日に阪神競馬場（芝１６００メートル）で行われた桜花賞トライアル第３３回チューリップ賞・Ｇ２を勝ったタイセイボーグ（牝３歳、栗東・松下武士厩舎、父インディチャンプ）が左前第一指骨を剥離骨折したことを４日、松下調教師が明かした。同馬は、デビュー３戦目の新潟２歳Ｓで２着に入ると、アルテミスＳは３着。阪神ＪＦ・Ｇ１も３着と上位争いに加わり