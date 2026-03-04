米女子プロゴルフツアー１勝の渋野日向子（サントリー）が、５日開幕のブルーベイＬＰＧＡ（中国・ジャンレイク・ブルーベイＧＣ）で自身の今季初戦に臨む。渋野は開幕前日の４日にマネジャーのインスタグラムで動画を投稿。「２０２６年、今シーズン開幕します。元気いっぱいで頑張ります！応援よろしくお願いします」と笑顔でピースサインを見せた。渋野は昨季２３試合に出場し、トップ１０入りは１回、予選落ちは１３回