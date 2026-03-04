旧統一教会の解散命令請求を巡る即時抗告審で、東京高裁は４日、解散を命じた東京地裁の決定を支持し、教団側の即時抗告を退ける決定をした。解散命令の効力が生じ、清算手続きが始まる。東京地裁は昨年３月に宗教法人法に基づき解散を命じていた。