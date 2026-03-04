３日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜・午後１時）に、子役出身の寺田心（１７）が、７歳で同番組に初出演して以来４回目の出演。身長１７８センチでたくましく成長した姿で黒柳徹子を驚かせた。名子役として名をはせた頃の７歳から１１歳、１４歳と定期的に出演した際の写真が紹介されると「（身長が）よく伸びたわね。よく寝たの？」と黒柳。寺田は「１日９時間とか、寝られる時は寝てました」と答え、「テレビで