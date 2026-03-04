佐藤菜乃花（さとう・なのか）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の4日（水）の天気をお伝えします。「花粉が大量飛散」 日差しが戻る4日は各地で花粉が「極めて多い」予想です。花粉対策には服装選びにもポイントがあります。環境省によると、素材別の花粉の付きやすさは、綿を100とするとウールはなんと980。10倍近くも花粉がつきやすいそうです。ニットやセーターが活躍する季節ですが、花粉症の方は綿