NECナイメヘンの佐野航大が準決勝で同点弾をアシストオランダ1部NECナイメヘンは、3月3日に行われたオランダカップ（オランダ杯）準決勝でPSVと対戦して3-2で勝利し、2年ぶりの決勝進出を決めた。この試合に先発出場してNECのMF佐野航大について、ディック・スロイデル監督が称賛した。オランダメディア「VI」が報じている。佐野はオランダ杯で4試合連続の先発出場を果たす。NECは前半5分に元浦和レッズのFWブラリアン・リンセ