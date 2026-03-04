アユートは4日、事業終了をアナウンスした米Empire Earsについて、対応を発表した。Empire Earsは、2月27日に公式サイトで突然事業終了をアナウンス。アユートは事実確認や今後の対応等の確認を行なっていたが、一切の連絡が取れていないという。 そこで、以下の対応を決定。また、2026年12月31日をもってEmpire Earsの国内輸入代理店業務全般(仕入、販売、プロモーション、カスタマーサポート