サーティワンのレギュラーメニューとして、サンリオキャラクターたちをデザインした「サンリオキャラクターズ パレット４」が仲間入り！サンリオのかわいいキャラクターのアイスクリームケーキが、アイスクリームパーラーをテーマにさらにかわいくなって登場します☆ サーティワン「サンリオキャラクターズ パレット４」 価格：3,500円(税込)発売日：2026年3月6日（金）〜通年販売サイズ：4号／直径 約14cm×高さ