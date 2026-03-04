「寺内貫太郎一家」（TBS）など数々の名作でタッグを組んだ鴨下信一。名演出家が寄稿した「昭和100年の100人 文化人篇」より抜粋し、鴨下が見た素顔をお伝えする。（初出・「昭和100年の100人 文化人篇」2025年2月10日／小社刊）◆◆◆航空機墜落事故による不慮の死から半世紀余り。向田邦子（むこうだくにこ）（1929―1981）の作品は、小説、エッセイ、テレビドラマと、今もファンを惹きつける。多くの向田作品を手がけた演出家