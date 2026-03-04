第2次世界大戦の終結後、日本は6年半ほどにわたってアメリカを中心とするGHQ（連合国軍最高司令官総司令部）によって占領された。この時期、日本に来たアメリカ人が数多くのカラー写真を撮影している。【写真多数】皇居付近に戦車が並び、“アメリカ仕様”の銀座には露天商が…今とは全く違う「占領下の日本」を写した貴重な写真たちをじっくり見る終戦直後の風景や復興に励む人たちをカラーで写した写真からは、「歴史」から