〈〈写真多数〉皇居前に米軍の戦車が並ぶ“占領軍のパレード”、マッカーサーを出待ちする女性軍人…カラー写真で見る「GHQ占領期の日本」のリアル〉から続く第2次世界大戦の終結後、日本は1952年の4月28日まで6年半ほどにわたってGHQ（連合国軍最高司令官総司令部）によって占領された。この時期、進駐軍として訪日した米兵が、数多くのカラー写真を撮影している。【写真多数】皇居付近に戦車が並び、“アメリカ仕様”の銀座に