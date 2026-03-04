旧統一教会に解散を命じた東京地裁の決定をめぐり、東京高裁はさきほど教団側の不服申し立てを退け、改めて解散を命じました。木原官房長官「国側の主張が認められたものと受け止めております。今後、裁判所による監督のもとで清算手続きが適切に進められ、速やかに被害者の救済がなされることを期待しております」木原官房長官は先ほど開いた記者会見でこのように話した上で、「関係省庁に速やかに被害者等への支援に関する関係閣