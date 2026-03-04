衆院選で歴史的大敗を喫した中道改革連合が、党再建に向けて動き出している。小川淳也代表ら新執行部は、選挙総括に向けて落選した候補者からのヒアリングを開始した。この中で、落選者からは党の財政難による支援への不安、立憲・公明両党の合流問題など様々な課題について意見が出た。報道陣に非公開とされた部分のヒアリング内容について、関係者への取材などで迫った。野田氏に落選者から「失敗と言って」「かつてない厳しい戦