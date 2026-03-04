梶芽衣子は『寺内貫太郎一家』に出演する前、向田邦子の自宅に招かれ鍋を共にしたという。そこで話されたことは……。「文藝春秋」より抜粋し、その日の出来事をご紹介する。（初出・「文藝春秋」2023年1月新年特大号）【画像】向田邦子の自宅に招かれ鍋を共にしたという梶芽衣子◆◆◆昭和を代表する脚本家、名エッセイスト、直木賞作家の向田邦子（1929〜1981）。国民的人気ドラマ『寺内貫太郎一家』で長女・静江を演じた梶