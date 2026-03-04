5日に開幕する第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）にオーストラリア代表として出場するトラビス・バザーナ内野手（23＝ガーディアンズ傘下マイナー）が4日、東京ドームで行われた前日会見に出席。侍ジャパンの大谷翔平投手（31＝ドジャース）に言及した。バザーナは身長1メートル80、体重90キロの二塁手で、2022年に渡米し、オレゴン州立大学で3シーズンプレー。2024年のMLBドラフトで全体1位指名を受け、ガーディ