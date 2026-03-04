向田邦子の食エッセイを厳選収録した『メロンと寸劇』（河出書房新社）。「自身も食いしん坊」と語る原田マハがこの作品を読むと……。（初出・文藝春秋BOOK倶楽部2022年4月29日） ◆◆◆おいしい話でお腹がいっぱい私は生来の食いしん坊である。朝ごはんを食べながら、今日のランチは何を食べよう、と考えている。などとただの食いしん坊なのに偉そうに書きたくなったのは、本書の中で描かれている数々のおいしいエピ