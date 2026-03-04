木原官房長官は4日午前の記者会見で、東京高裁が旧統一教会に対し解散を命じる決定を行い、教団財産の清算手続きが始まることについて、教団による被害者の救済に必要な対応を徹底するよう、関係省庁に指示したことを明らかにした。会見で木原長官は「本日先ほど東京高裁が旧統一教会の解散を命じた東京地裁の決定を維持する旨の決定をしたことは承知しており、国側の主張が認められたものと受け取っている」と述べた。その上で、