「たのしんでるから、世界は変えられる。」をブランドビジョンに掲げる「エビスビール」。その姿勢を発信するため、サッポロビールでは今年も「共鳴＆共創」をテーマに新アクションを実施。第1弾は、漫画家の矢沢あいさんとのコラボ企画だ。コラボデザイン缶を3月3日から数量限定発売したのに続き、4日からは「門出を彩るヱビスの美人画展」を東京・恵比寿の「YEBISU BREWERY TOKYO」で開催する。「プレミアムビール市場が苦