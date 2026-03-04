犬が散歩の気分じゃないと思っているサイン 犬は、散歩に行きたくない時に、それを飼い主さんに伝えようとします。犬によって見せるサインは異なりますが、多くの犬がよく見せるサインをご紹介します。 1.逃げ隠れする 散歩が嫌いな犬や、たまたま「今は散歩の気分じゃない」という時、飼い主さんの様子から散歩に出かけようとしていることを察知すると、犬は飼い主さんの視界から外れ、ハウスや家具の裏などに隠れたり、逃げ