3月3日、辻希美がInstagramを更新した。【写真】2つの雛人形の横で笑顔を見せる姉妹SHOTなど公開辻は、自身のInstagramアカウントにて、「我が家の姉妹の雛祭り」「そして夢は初節句」とコメントし、長女の希空と初節句を迎えた次女、そして夫の杉浦太陽との家族4SHOTを公開。また、「#18歳差 #姉妹 #雛祭り #希空 #夢空」とハッシュタグも添えて綴り、長女用と次女用の2つのお雛様の横で笑顔を見せる姉妹SHOTや、手まり寿司やケー