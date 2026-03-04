旅行やスパ、銭湯、サウナなどに行く際、ビニール素材の巾着袋が重宝しますよね。ダイソーで見つけた『トラベルビニール巾着ポーチセット』は、SとMサイズが2枚ずつ入ったお得なセットです。水を拭き取りやすく、水まわりのアイテムを入れるのに最適！マチがあるのでたっぷり入り、旅行や普段のお出かけに便利ですよ◎【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：トラベルビニール巾着ポーチセット（fun trip）価格：￥220（税込）入