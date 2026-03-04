2024年秋、ワーナー・ブラザースが初期開発段階にあると発表し、世界中のファンを震撼させた『ゲーム・オブ・スローンズ（以下、GOT）』の映画化プロジェクト。長らくベールに包まれていた本作がついに大きな一歩を踏み出した。米Deadlineの報じるところによれば、注目の脚本家として『キャシアン・アンドー』や『ハウス・オブ・カード野望の階段』で知られるボー・ウィリモンがプロジェクトに正式参加したことが明らかとなった