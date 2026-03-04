オランダを“イージー”と見る声があるという。それこそが、もっとも危うい。６月に開幕する北中米ワールドカップで、日本が初戦に迎えるのはそのオランダだ。主要国際タイトルは88年のEUROのみ。スペインやドイツのようなW杯優勝経験国と比べれば、実績面では見劣りするのは事実だ。しかし、現在のチームを精査すれば、その評価がいかに表層的かが見えてくる。前回カタール大会では堅守速攻の色が濃かった。だが今は違う。