モデルで俳優の山田優さんは3月2日、自身のInstagramを更新。圧巻の美脚ショットを披露しました。【写真】山田優、圧巻の美脚ショット「スタイルよすぎです」山田さんは「3/29(日)まで開催中の『LOA POP UP』へ」とつづり、5枚の写真を投稿。イベントを訪れた際のソロショットを披露しています。山田さんはバルーンタイプのミニ丈ドレスを着用し、足元はシアーなベージュブーツでまとめた姿。すらりと伸びた美脚が圧巻です。ファン