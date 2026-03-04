ルーカスは1回完全投球と安定感あるピッチングが光った（C）産経新聞社投手王国の阪神にまた楽しみな戦力、156キロ連発も話題リーグ連覇を狙う藤川阪神に新戦力の存在が注目されている。3月3日に行われた侍ジャパン強化試合（京セラドーム大阪）の5回から3番手で登板したのは新戦力のイーストン・ルーカス。【動画】ホームランウイングを越えて右翼席中段に着弾！佐藤輝明が放った特大弾を見る先頭の牧秀悟にすぐさま156キロ