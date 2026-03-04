爽やかなルックスとフレッシュな雰囲気で人気を集める男性俳優たち。年齢を感じさせない存在感が、改めて注目を集めています。All About ニュース編集部は2月17日、全国10〜70代の男女300人を対象に「今年〇歳の男性俳優」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「今年30歳と知って驚いた男性俳優」ランキングを紹介します！【7位までの全ランキング結果を見る】2位：横浜流星／77票2位にランクインしたのは、9月