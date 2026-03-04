中井亜美が話題のポーズをまた披露した(C)Getty Imagesミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート女子シングルで銅メダルを獲得した中井亜美の首をかしげるポーズが話題となったが、日本スケート連盟の公式インスタグラムでは、そのポーズが復活した。【動画】止まらぬ人気…中井亜美が“首かしげポーズ”披露し、なぜか金の額縁へ！？インスタには「Congratulations フィギュアスケート 女子シングル 中井亜美 選手」と記し