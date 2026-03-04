ミラノ・コルティナオリンピックのスピードスケートで３つの銅メダルを獲得した北海道幕別町出身の髙木美帆選手が、自身のインスタグラムで現役引退の意向を表明しました。髙木美帆選手は３月４日、インスタグラムで「今週末にオランダで開催される世界オールラウンド選手権を、私のスケート人生の一区切りにしようと思っていることをご報告いたします」とつづり、現役引退の意向を表明しまし