３月４日の北海道内は、発達中の低気圧の影響で十勝地方を中心に大雪となっています。ＪＲ北海道は特急列車を含む一部列車の運休を決めています。４日の道内は、発達中の低気圧の影響で十勝地方を中心に大雪となっています。午前１０時までの１２時間で、中札内村上札内で２５センチ、広尾で２３センチ、大樹で２０センチの雪が降りました。このあとも十勝南部は雪が降り続き、正午からの１２時間で多いところで４０センチの雪が降