京阪電気鉄道は、アニメ『響け！ユーフォニアム』とのコラボレーション企画「京阪電車×響け！ユーフォニアム2026 春」を、2026年3月16日〜6月30日の期間に開催する。【画像】京阪電車×『響け！ユーフォニアム』2026春コラボ内容『響け！ユーフォニアム』は京都府宇治市が舞台。架空の学校・北宇治高校の吹奏楽部の青春を描いており、作中には市内の名所や行事、京阪電車 宇治線の電車や駅が登場する。「京阪電車×響け！ユーフ