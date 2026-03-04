「キウイ炭酸」JR東日本クロスステーション ウォータービジネスカンパニーは、エキナカを中心に展開しているacure＜アキュア＞のオリジナル飲料ブランドacure made＜アキュアメイド＞から、「キウイ炭酸」を、3月10日に発売する。昨年同時期に販売していた小容量炭酸飲料の中で、他の商品を抑え新規購入者数No.1（キウイ炭酸、商品A〜Cの小容量炭酸飲料4品（同社調べ・購買データに基づく）の1本購入者数（新規購入者数n＝112万028