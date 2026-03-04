あべのハルカス近鉄本店は、3月18日にプロ野球、オリックス・バファローズの公式グッズを取り扱う「オリックス・バファローズ公認ショップ あべのハルカス店」をタワー館2階にオープンする。店内には応援の主役となるレプリカユニフォームやキャップをはじめ、バリエーション豊かな人気グッズをラインアップする。お気に入りのアイテムを手に取りながら、シーズンの躍進を願うファンの人々が熱い思いを共有し、一体となってチーム