大塚製薬は、今年で発売20周年を迎える大豆バー ソイジョイ（SOYJOY）ブランドから、新フレーバー「SOYJOY あずき＆ほうじ茶」を3月16日から発売する。“あずき”のやさしい甘みと“ほうじ茶”の香ばしさが織りなす、深みのある和の味わいが特長の低GI食品となる。同社はかねてから、植物性タンパク質など豊富な栄養を含む“大豆”に注目し、これまでにない新しい形でその健康価値を提供してきた。2006年に発売を開始し、今年で20