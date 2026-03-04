文部科学省による世界平和統一家庭連合（旧統一教会）への解散命令請求について、東京高裁は４日午前、教団に解散を命じる決定を出した。莫大（ばくだい）な献金被害を認定して解散を命じた東京地裁決定を支持し、教団側の即時抗告を棄却した。解散命令の効力が生じて教団は宗教法人格を失い、教団財産の清算手続きが始まる。法令違反による宗教法人の解散命令は過去に、教団トップが刑事責任を問われたオウム真理教と明覚寺の