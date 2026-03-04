お笑いタレントの関根勤（72）が、4日までに更新された自身のYouTubeチャンネルに出演。信じられないほど優しいという芸人の話を披露した。この日はお笑いコンビ「ツートライブ」のたかのり、周平魂がゲスト出演。そこで、賞レースで周平魂のプレッシャーを取り除こうと配慮した「笑い飯」哲夫の話になった。すると関根は「俺、聞いた。哲夫さん、めっちゃ優しいんだってな」と回想。後輩芸人が飲み会の席で寝てしまっても「