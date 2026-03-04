俳優の戸塚純貴（３３）が４日、都内で行われた「“ＢＯＳＳＳＥＬＥＣＴＥＤＢＹＳＨＯＨＥＩＯＨＴＡＮＩ”ＰｒｅｓｓＰｒｅｖｉｅｗ」に出席。５日から開幕するＷＢＣの推し選手を明かした。広島カープファンを公言している戸塚はＷＢＣの注目選手を「個人的には小園（海斗）選手、鈴木誠也選手」と明かした。また、「今回は井端監督がかじを取るということで、采配とかも僕の中では楽しみ」と野球愛たっぷりに