元TBSのフリーアナウンサー佐藤渚（38）が、4日までにインスタグラムを更新。夫で元サッカー日本代表の柏木陽介氏との結婚記念日を迎え、思いをつづった。佐藤は「今日で結婚から丸10年でした」と報告し、夫婦で祝った写真を公開。「『俺を幸せにして下さい！』と言われて結婚して、本当に物事の判断基準が夫が幸せかどうかだった気がします」とプロポーズの言葉を明かしつつ、「幸せな10年だったのなら、私も幸せです」とつづった