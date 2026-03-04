パイシートすごっ！この記事の画像を見るおうちでおしゃれな食事をしたい時や、映える料理を作りたい時、ある食材が役立つかもしれません。その食材とは、冷凍パイシート。フレンチ料理家である、あやシェフこと深沢あやさんのレシピ本『パイシートすごっ！』（主婦の友社）では、ごはんパイからスイーツパイまで、さまざまなパイシートのレシピが紹介されています。パイシートとは、パイ料理を作る時に使う冷