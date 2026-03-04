お笑いコンビ・かもめんたるの岩崎う大が４日までに「Ｘ」（旧ツイッター）を更新。娘から“う大呼ばわり”されていることを明かした。う大は「娘（１０）を塾に迎えに行ったら、『は？なんでう大なの？ママは？』と階段の上から、かなり不服な目で睨まれた」と投稿。続けて「しかし、『コンビニでなんか買ってあげるけど』と言ったら『ああ！いいね！』と言ってコンビニに走っていった。経験上、男子は『いや、大丈夫』と他