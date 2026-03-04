『劇場版 転生したらスライムだった件 蒼海の涙編』で声優初挑戦となった日向坂46・小坂菜緒と藤嶌果歩 伏瀬によるライトノベルを原作に、TVアニメ化を経て多彩なメディア展開を続けてきた『転生したらスライムだった件』シリーズ。その劇場版第2作となる『劇場版 転生したらスライムだった件 蒼海の涙編』は、シリーズ初となる"海"を舞台に、オリジナルストーリーならではの新キャラクターや壮大なバトルアクション、そして