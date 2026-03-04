TOMORROW X TOGETHER（TXT）のヨンジュンが、唯一無二の歌声を披露した。ヨンジュンは3月3日、YouTubeチャンネル「KBS Kpop」の『リムジンサービス』に出演し、視聴者の耳を虜にした。【写真】ヨンジュン＆BTS・J-HOPEの“先輩後輩SHOT”番組内でヨンジュンは、昨年11月にリリースした初のソロアルバム『NO LABELS: PART 01』の収録曲『Let Me Tell You (feat. Daniela of KATSEYE)』を皮切りに、多様なジャンルの楽曲を披露し、注