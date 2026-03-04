『コーヒープリンス1号店』『私の名前はキム・サムスン』などのドラマに出演した女優キム・ジャオクさんの実の弟で、生前にアナウンサーを務めたキム・テウクさんがこの世を去って5年が経った。キム・テウクさんは2021年3月4日、自宅でこの世を去った。60歳だった。【画像】整形失敗で“うつ”に…突然この世を去った韓国女優1960年7月18日生まれのキム・テウクさんは、1987年にCBS公開採用アナウンサーとして活動を始めた。その後