あなたが普段、日常で使っている言葉はもしかして略語かも！？このクイズで正式名称を覚えよう。「プライベート」の略語は？「プライベート」の略語はなんでしょうか？ヒントは、カタカナ3文字です！あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「プラベ」でした！プラベとはプライベートの略で、「内密の・私的な」という意味の英語です。個人的な物事であ