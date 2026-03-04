【Lucreaらいと アポカリプスホテル ヤチヨ】 9月下旬 発売予定 価格：8,800円 メガハウスは、フィギュア「Lucreaらいと アポカリプスホテル ヤチヨ」を9月下旬に発売する。価格は8,800円。3月5日10時から受注開始となる。 本商品は、オリジナルTVアニメ「アポカリプスホテル」の主人公で、銀座のホテル「銀河楼」を切り盛りするアンドロイド「ヤチヨ」を再現したフィギュア。