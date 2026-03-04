日本テレビ系情報バラエティー番組「ＤａｙＤａｙ．」（月〜金曜・午前９時）は４日、開幕を控えたワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）について取り上げた。スタジオには元メジャーリーガーの五十嵐亮太さんが出演。コメンテーターとして出演した活動休止中の人気グループ「ＡＡＡ」の與（あたえ）真司郎は「日本代表が憧れてしまうアメリカってどれくらいすごいのですか？」と質問した。五十嵐氏は初出場で主将を